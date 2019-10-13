صور.. احتفالية فى أثيوبيا بفوز رئيس وزراء البلاد بجائزة نوبل للسلام

رويترز

نظم عدد من الأثيوبيين، عدة فاعليات للاحتفال بفوز رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد بجائزة نوبل للسلام، منها مسيرة وركوب للجياد بالملابس التقليدية الأثيوبية، وذلك خلال زيارة "أبى" لامبو باقليم أورومبا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019،وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة منحت لآبي تقديرا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".



رجال يرتدون ملابس تقليدية في سباق للاحتفال برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد



رجال يركبون الجياد أثناء الاحتفال بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي



رجال يركبون الجياد أثناء الاحتفال



رجل يرتدي شعارات من السكان الأصليين يحتفل برئيس الوزراء الإثيوبي



صبي يهتف بشعارات خلال مسيرة للاحتفال برئيس الوزراء الإثيوبي