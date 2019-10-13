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صور.. احتفالية فى أثيوبيا بفوز رئيس وزراء البلاد بجائزة نوبل للسلام

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:20 م
صور.. احتفالية فى أثيوبيا بفوز رئيس وزراء البلاد بجائزة نوبل للسلام احتفالية فى أثيوبيا لفوز أبى أحمد بجائزة نوبل
رويترز

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نظم عدد من الأثيوبيين، عدة فاعليات للاحتفال بفوز رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد بجائزة نوبل للسلام، منها مسيرة وركوب للجياد بالملابس التقليدية الأثيوبية، وذلك خلال زيارة "أبى" لامبو باقليم أورومبا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019،وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة منحت لآبي تقديرا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

رجال يرتدون ملابس تقليدية في سباق للاحتفال برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
رجال يرتدون ملابس تقليدية في سباق للاحتفال برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

 

رجال يركبون الجياد أثناء الاحتفال بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي
رجال يركبون الجياد أثناء الاحتفال بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي

 

رجال يركبون الجياد أثناء الاحتفال
رجال يركبون الجياد أثناء الاحتفال

 

رجل يرتدي شعارات من السكان الأصليين يحتفل برئيس الوزراء الإثيوبي
رجل يرتدي شعارات من السكان الأصليين يحتفل برئيس الوزراء الإثيوبي

 

صبي يهتف بشعارات خلال مسيرة للاحتفال برئيس الوزراء الإثيوبي
صبي يهتف بشعارات خلال مسيرة للاحتفال برئيس الوزراء الإثيوبي

 

هتاف الناس بشعارات خلال مسيرة احتفالية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
هتاف الناس بشعارات خلال مسيرة احتفالية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

اثيوبيا

رئيس الوزراء الاثيوبى

ابى احمد

جائزه نوبل

فوز ابى احمد بنوبل

فوز رئيس الوزراء الاثيوبى بنوبل

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