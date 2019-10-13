سقوط مقاول هارب من أحكام بغرامات 14 مليون جنيه بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على مقاول هارب من تنفيذ أحكام بالسجن 36 عاما و14مليون جنيه غرامات بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "محمد. ع"، 38 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى 51 حكم حبس جزئى وغرامات "مباني " والمقضى فيهم بالحبس 36 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 13 مليون و926 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.