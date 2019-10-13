سفارة المعرفة بجامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن فن المسرح

سوهاج محمود مقبول

اختتمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج دورتها التدريبية بعنوان "فن المسرح"، والتى استمرت لمدة 4 أيام متواصلة بمقر السفارة المركزية بالحرم الجامعى القديم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الدورة هدفت إلى تنمية الحس الفنى والمهارى للطلاب وإكسابهم خبرات تمثيلية وإخراجية متعددة، وذلك من خلال تعريفهم بنشأة وتاريخ فن المسرح وتطوره على مر العصور، بالإضافة إلى شرح أنواع وأشكال الفنون والمدارس والمذاهب المسرحية، وتأثير ذلك فى حياة الفرد والمجتمع.

وأضافت سلمى كبرو مسئول السفارة أن الورشة حاضر بها طارق عبده مدرب الفنون والإخراج المسرحي، وذلك بمشاركة 15 طالب وطالبة من مختلف الكليات، موضحة أن التدريب تطرق إلى تعريف الطلاب بأهم الشخصيات المسرحية بكل عصر وأهم الكتب والنصوص المسرحية المعروفة، إضافة إلى عناصر ومكونات المسرح وفن الإلقاء والتعبير الحركى واللياقة، علاوة على تناول بعض المصطلحات الدرامية وغيرها من العناوين المنهجية المهمة التى يحتاجها المتدرب لصقل موهبته الفنية المهمة فى مجال التمثيل.