سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

سفارة المعرفة بجامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن فن المسرح

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:23 ص
سفارة المعرفة بجامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن فن المسرح جانب من الدورة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج دورتها التدريبية بعنوان "فن المسرح"، والتى استمرت لمدة 4 أيام متواصلة بمقر السفارة المركزية بالحرم الجامعى القديم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الدورة هدفت إلى تنمية الحس الفنى والمهارى للطلاب وإكسابهم خبرات تمثيلية وإخراجية متعددة، وذلك من خلال تعريفهم بنشأة وتاريخ فن المسرح وتطوره على مر العصور، بالإضافة إلى شرح أنواع وأشكال الفنون والمدارس والمذاهب المسرحية، وتأثير ذلك فى حياة الفرد والمجتمع.

وأضافت سلمى كبرو مسئول السفارة أن الورشة حاضر بها  طارق عبده مدرب الفنون والإخراج المسرحي، وذلك بمشاركة 15 طالب وطالبة من مختلف الكليات، موضحة أن التدريب تطرق إلى تعريف الطلاب بأهم الشخصيات المسرحية بكل عصر وأهم الكتب والنصوص المسرحية المعروفة، إضافة إلى عناصر ومكونات المسرح وفن الإلقاء والتعبير الحركى واللياقة، علاوة على تناول بعض المصطلحات الدرامية وغيرها من العناوين المنهجية المهمة التى يحتاجها المتدرب لصقل موهبته الفنية المهمة فى مجال التمثيل.

 

 

دورة تدريبة عن فن المسرح بجامعة سوهاج
دورة تدريبة عن فن المسرح بجامعة سوهاج

 


سوهاج

جامعة سوهاج

فن المسرح

دورة تدريبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة