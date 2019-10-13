رئيس دمياط الجديدة: بيع 15 محلاً تجاريًا بأسواق المجاورات بالمزاد العلنى

وأضاف رئيس الجهاز، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 18000 جنيه و77500جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز، أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد وإستكمال 10٪ من القيمة البيعية الراسي بها المزاد و1٪ مصاريف إدارية +5، 0٪ لصالح مجلس الأمناء وإستكمال باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مشيراً إلي تنوع أنشطة المحلات التي تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان المدينة.