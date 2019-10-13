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رئيس دمياط الجديدة: بيع 15 محلاً تجاريًا بأسواق المجاورات بالمزاد العلنى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:17 م
رئيس دمياط الجديدة: بيع 15 محلاً تجاريًا بأسواق المجاورات بالمزاد العلنى المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة
دمياط معتز الشربينى

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صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة بأنه تم اليوم عقد جلسة البيع بالمزاد العلني لعدد "15" محل تجاري بمدينة دمياط الجديدة بمساحات تتراوح بين "18م2 :83 م2" بأسواق الأحياء والمجاورات وأسفل العمارات السكنية بمختلف مناطق المدينة .

وأضاف رئيس الجهاز، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 18000 جنيه و77500جنيه.
 
وأوضح رئيس الجهاز، أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد وإستكمال 10٪ من القيمة البيعية الراسي بها المزاد  و1٪ مصاريف إدارية +5، 0٪ لصالح مجلس الأمناء وإستكمال باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مشيراً إلي تنوع أنشطة المحلات التي تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان المدينة.
 
 

 


جهاز تنمية دمياط الجديدة

البيع بالمزاد العلنى

دمياط الجديدة

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