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رئيس تنزانيا يعلن مدينة "دودوما" العاصمة السياسية للبلاد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:15 م
رئيس تنزانيا يعلن مدينة "دودوما" العاصمة السياسية للبلاد الرئيس التنزانى جون ماجوفيلى
أ ش أ

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أعلن الرئيس التنزانى جون ماجوفيلى، أنه سييتم نقل مقر الرئاسة إلى مدينة "دودوما"، وذلك فى إطار الوفاء بوعده الذى قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2015، بتحويل هذه المدينة لعاصمة البلاد.
 
وقال الرئيس ماجوفيلى فى بيان رئاسى، نقل راديو "أفريقيا 1"، اليوم الأحد مقتطفات منه، إنه سيعمل رسميا من مدينة "دودوما" .
 
وعلى صعيد متصل، وجهت الحكومة التنزانية خطابات لكافة السفارات والمنظمات الدولية ، لنقل مكاتبها ومساكنها إلى "دودوما"، كما سيتم نقل عمل جميع الوزارات إليها ، مع الاحتفاظ بمكاتبها الأخرى فى العاصمة الاقتصادية (دار السلام) .
 
يذكر أنه، منذ الإعلان عام 1973 بأن "دودوما" ستصبح العاصمة السياسية للبلاد، عملت السلطات التنزانية على تحويل مركز ثقل السلطة إلى المناطق الداخلية من البلاد لتعزيز تنميتها . 
 
يذكر أن مدينة (دار السلام )، هى العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد ، وتقع على حافة المحيط الهندى.
 

تنزانيا

رئيس تنزانيا

مدينيه دودوما

العاصمه السياسيه

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