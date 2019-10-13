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حملات بحى الزيتون بالقاهرة لرفع الإشغالات والمخلفات من الشوارع

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:31 ص
حملات بحى الزيتون بالقاهرة لرفع الإشغالات والمخلفات من الشوارع رفع إشغالات فى حى الزيتون
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون شمال القاهرة، حملة لرفع الإشغالات بشوارع " المطرية - الحرية - جسر السويس - ابن الحكم" بالتعاون مع أجهزة الحى وتم مصادرة عدد كبير من الإشغالات وإيداعها مخازن الحى. 
 
وتفقد رئيس حى الزيتون فروع الجمعيات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر السلع بها ومتابعة تسهيل استلام المقررات التموينية. 
 
وأشرف رئيس الحى على حملة لرفع المخلفات من شوارع الحى وتراكمات القمامة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل. 
 
وأكد بهجت، أنه جارى استبدال لمبات الإنارة بشوارع الحى للمبات حديثة الليد، لتحسين الإضاءة وذلك ضمن خطة الخى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
 

 


الزيتون

حى الزيتون

القاهرة

المخلفات

الاشغالات

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