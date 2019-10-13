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حبس حلاق بحوزتة بندقية آلية و73طلقة فى السلام

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:40 م
حبس حلاق بحوزتة بندقية آلية و73طلقة فى السلام سلاح - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة  السلام حبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحوزتة بندقية آلية و73طلقة بالسلام.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده وردود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن "احمد .ع"،  30 سنة، حلاق يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص.
 

بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن النقيب عمرو عزت حامد الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته "بندقية آلية ،  3 خزينة بداخلهم  73 طلقه من ذات العيار".

 

وبمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر  بتحصله عليه من أحد الأعراب بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الإسماعيلية، (لا يمكنه الإرشاد عنه)، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ القسم،  وتولت النيابة العامة التحقيق.


حبس حلاق

ضبط عامل

سلاح نارى

قسم السلام

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