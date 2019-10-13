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حبس المتورطين في تخريب مقر مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:22 م
حبس المتورطين في تخريب مقر مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران أرشيفية
وكالات

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مثل، 3 أشخاص أمام العدالة بمحكمة الجناح جمال الدين بوهران، بعد إلقاء القبض عليهم، يوم الجمعة.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة النهار الإلكترونى، من طرف مصالح الأمن عقب تورطهم في تخريب مقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال حراك الجمعة.

وهي الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

تظهر إقدام مجموعة من الشباب على تكسير اللوحة الخارجية لمقر المندوبية.

ليتم فتح تحقيقات موسعة أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة تم تقديمهم أمام العدالة ضمن إجراءات المثول الفوري.

أين تمت إدانتهم بـ 18 شهرا حبسا نافذا.


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