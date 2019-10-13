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جزائريون يتظاهرون ضد مشروع قانون جديد للمحروقات مثير للجدل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:28 م
جزائريون يتظاهرون ضد مشروع قانون جديد للمحروقات مثير للجدل أرشيفية
وكالات

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تظاهر العشرات من الجزائريين، اليوم، امام مبنى البرلمان وسط العاصمة الجزائر، احتجاجًا على مشروع قانون النفط الجديد الذى تعتزم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نورالدين بدوى تمريره.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، رفع المتظاهرون الذين اغلقوا الشارع الرئيسي المجاور لمبنى المجلس الشعبي الوطني "البرلمان"، شعارات تندد بإعلان وزارة الطاقة عن برمجة مشروع قانون النفط المثير للجدل، للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الذي تزامن انعقاده مع المظاهرات.

واستجاب المحتجون لنداءات المشاركة في التظاهر ضد المشروع، تناقلتها مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، لإعلان رفضهم له بحجة أنه يمنح امتيازات غير مبررة للشركات الأجنبية.


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