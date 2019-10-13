تعرف على مرض "التروية الدموية".. ولماذا ترتبط بتناول بعض الأطعمة؟

فاطمة ياسر

هل سمعت من قبل عن مصطلح التروية الدموية؟ هل لديك معلومات كافية عنها كحالة مرضية وعن كيفية حدوثها، وما قد تسببه من مشاكل صحية لجسمك؟.

التروية الدموية هى مشكلة صحية تحدث فى أنسجة الجسم نتيجة لعدم وصول الأكسجين لخلايا الدم بالشكل الكافي، ويؤثر أيضا بعض الأطعمة عليها بشكل كبير، هذا ما أشار أليه التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday".



تروية دموية

فنجد أن الأشخاص الذين يتناول الأطعمة الغنية بالسكريات يتعرضون لضعف في التروية الدموية أي في أنسجة الجسم، لأن الإسراف في تناول السكريات يتسبب في إنتاج الجسم لكميات كبيرة من الأنسولين وهذا يتسبب في حدوث بعض المشاكل الصحية كالالتهابات أو الإصابة بالسكر، وأيضا عند ارتفاع نسبة السكر في الدم يزداد فرص الإصابة بأمراض القلب، كانسداد الشرايين.

وهذا الأمر يجبرك على التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، لأنها تزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية.

هل تعلم أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح يزيد من فرص إصابتك بالعديد من الأمراض، ويتسبب في العديد من المشاكل في التروية الدموية أي في أنسجة الجسم، فيتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم، ومشاكل في القلب، ولذا عليك التقليل من تناول مثل هذه الأطعمة لأنها تسمي السم الأبيض.