تعرف على الرئيس التونسى الجديد فى 6 نقاط

تمكن المرشح التونسى قيس سعيد، اليوم، من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية اليوم .
وفيما يلى تعرف على أبرز مراحل حياة الرئيس التونسى الجديد.
- ولد فى فبراير من عام 1958 فى تونس
- أستاذ قانون دستوري متقاعد
- عرف بموقفه المؤيد للثورة، والرافض للتطبيع مع "إسرائيل"
- شغل بين عامى 1994 و1999منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة.
- شغل منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995.
- كان خبيرا قانونيا فى جامعة الدول العربية والمعهد العربى لحقوق الإنسان
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