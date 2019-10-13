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تعرف على الرئيس التونسى الجديد فى 6 نقاط

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:57 م
تعرف على الرئيس التونسى الجديد فى 6 نقاط قيس سعيد
كتب : أحمد علوى

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تمكن المرشح التونسى قيس سعيد، اليوم، من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية اليوم .
 
وفيما يلى تعرف على أبرز مراحل حياة الرئيس التونسى الجديد.
 
- ولد فى فبراير من عام 1958 فى تونس
- أستاذ قانون دستوري متقاعد
- عرف بموقفه المؤيد للثورة، والرافض للتطبيع مع "إسرائيل"
- شغل بين عامى 1994 و1999منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة.
- شغل منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995.
- كان خبيرا قانونيا فى جامعة الدول العربية والمعهد العربى لحقوق الإنسان

تونس

الانتخابات التونسية

قيس سعيد

اخبار العرب

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