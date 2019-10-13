تعرف على الرئيس التونسى الجديد فى 6 نقاط

كتب : أحمد علوى

تمكن المرشح التونسى قيس سعيد، اليوم، من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية اليوم .

وفيما يلى تعرف على أبرز مراحل حياة الرئيس التونسى الجديد.

- ولد فى فبراير من عام 1958 فى تونس

- أستاذ قانون دستوري متقاعد

- عرف بموقفه المؤيد للثورة، والرافض للتطبيع مع "إسرائيل"

- شغل بين عامى 1994 و1999منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة.

- شغل منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995.

- كان خبيرا قانونيا فى جامعة الدول العربية والمعهد العربى لحقوق الإنسان