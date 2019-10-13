ترامب: وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات على تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات على تركيا.

وكان مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي ، أكد أن واشنطن تعتقد أن الأكراد على وشك إبرام اتفاق مع الجيش السوري وروسيا للتصدى لتركيا

احتدمت المعارك، الأحد، في شمال سوريا بين القوات الكردية من جهة والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، في المناطق الحدودية التي تسعى أنقرة للسيطرة عليها.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه سيتم إجلاء ألف جندي أميركي من شمالي سوريا.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا، الأحد، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا على خليفة العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة شمالي سوريا منذ الأربعاء الماضي.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ستوقف تصدير السلاح إلى تركيا، التي أطلقت عملية عسكرية واسعة على شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين السوريين الأكراد.