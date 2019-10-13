ترامب: وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات على تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات على تركيا.
وكان مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي ، أكد أن واشنطن تعتقد أن الأكراد على وشك إبرام اتفاق مع الجيش السوري وروسيا للتصدى لتركيا
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات على تركيا.
وكان مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي ، أكد أن واشنطن تعتقد أن الأكراد على وشك إبرام اتفاق مع الجيش السوري وروسيا للتصدى لتركيا
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