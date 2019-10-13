تجديد حبس سيدة حاولت تهريب حشيش من مطار برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بمحاولة تهريب الحشيش داخل ملابسها أثناء سفرها عبر مطار برج العرب.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لأمن الموانئ، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، مقيمه بسيدى بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه اول، بمحاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش أثناء سفرها الي احدي الدول العربية عبر مطار برج العرب.

تم إلقاء القبض علي المتهمه أثناء إنهاء إجراءات السفر، وبتفتيشها عثر بحوزتها علي كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 30 جرام فى طيات ملابسها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.