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بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية و هندسة الزقازيق

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:02 م
بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية و هندسة الزقازيق جانب من اللقاء
الشرقية حمدى عبد العظيم

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استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم الأحد ،وفدًا من وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة لتوقيع بروتوكول تعاون.

وذلك بحضور الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة ،والدكتور  صبري أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتور أحمد حسين منسق البرامج المتميزة .

وصرح الدكتور عثمان شعلان أن الهدف من البروتوكول تحقيق الاستفادة المثلي الإمكانيات العلمية والمادية لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر علمية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية ،إضافة إلى مشاركة الطرفين فى المشاريع والبحوث العلمية والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ، علاوة على إقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب المشتركة لنشر المعرفة بعلوم الفضاء .

ومن جانبه قال الدكتور محمد القوصي أنه طبقا لهذا التعاون سيتم تصميم وتصنيع قمر صناعي Cubesat يكون جاهزًا للإطلاق بدعم من الطرفين وبمشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة الزقازيق ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس كأول تجربة في مصر .

 وأوضح الدكتور هشام فوزي،عميد كلية الهندسة أن الوكالة سوف تعمل على توفير منح لأعضاء هيئة التدريس المعاونة بنظام البعثات الداخلية، وتدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة بالوكالة طبقا لبرامج تدريب متفق عليها بين الطرفين .

 

 

 

 

 

 


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