الوزيرة الأولى لاسكتلندا تعتزم الدعوة إلى استفتاء الاستقلال خلال أسابيع

لندن (أ ش أ)

صرحت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجيون، اليوم الأحد، بأنها ستدعو إلى إجراء استفتاء الاستقلال عن المملكة المتحدة فى "غضون أسابيع"، وذلك بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأى أن 50 بالمائة من الاسكتلنديين يؤيدون إجراء استفتاء جديد.

وفى تصريحات أوردتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية قالت ستورجيون، زعيمة الحزب الوطنى الاسكتلندى، إنها ستطلب الإذن من حكومة المملكة المتحدة على إجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا "خلال الأسابيع القادمة"، وذلك فيما تمضى قدما فى خططها الرامية لإجراء تصويت فى النصف الأخير من عام 2020.

وأوضحت أنها تعرض تشريعا على البرلمان الاسكتلندى الآن لوضع القواعد واللوائح موضع التنفيذ، ومن المرجح أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة، لافتة "سيحدث قريبا".

وتأتى تصريحات ستورجيون بعد أن أظهر استطلاع للرأى أجرته شركة "بانل بايز" لصالح صحيفة "صنداى تايمز" ونشر اليوم أن تأييد الاستقلال بين الاسكتلنديين وصل إلى 50 فى المائة، ليرتفع بمقدار خمس نقاط عن متوسط نسبة التأييد فى ​استطلاعات الرأى التى أجرتها الشركة العام الماضى والبالغ 45%، وهى نسبة عكست نتيجة استفتاء الاستقلال الذى أجرى عام 2014، حيث أيدت نسبة 45 فى المائة الاستقلال وعارضته نسبة 55 فى المائة.

كما أظهر الاستطلاع أن 45 فى المائة يعتقدون أن اسكتلندا ستكون أفضل حالا من الناحية الاقتصادية إذا بقيت فى الاتحاد الأوروبى كدولة مستقلة، بدلا من البقاء فى المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، فيما عارض 35 فى المائة هذا الرأي، وقال 20 فى المائة إنهم لا يعرفون.