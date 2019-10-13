سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الهلال الاحمر الكويتى: ضرورة توعية المجتمع باجراءات الحد من الكوارث

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:12 م
الهلال الاحمر الكويتى: ضرورة توعية المجتمع باجراءات الحد من الكوارث یوسف المعراج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اكدت جمعیة الھلال الاحمر الكویتى، الیوم، الاحد، اھمیة توعیة المجتمع المدني بكیفیة اتخاذ اجراءات للحد من خطر تعرضھم للكوارث الطبیعیة.

وقال مدیر ادارة الكوارث والطوارئ فى الجمعیة یوسف المعراج، لوكالة الانباء الكویتیة، بمناسبة الیوم العالمي للحد من الكوارث الذي یصادف الیوم ان الھدف من الاحتفال ھو توعیة الناس بكیفیة اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضھم للكوارث.

واضاف ان ھناك حاجة لتعزیز القدرات بصورة عاجلة على المستوى المحلي والدولي مبینا ان انظمة الانذار المبكر في التنبؤ والحد من الكوارث الطبیعیة لم تعد كافیة للتقلیل من الحصیلة الثقیلة الناجمة عن غضب الطبیعة الذي تفاقم بشكل كبیر خلال السنوات الاخیرة.

واوضح، ان حملة سنداي سبعة، تتضمن سبع غایات لتحقیقھا خلال سبع سنوات وتتعلق بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة الذي تم اقراره في مدینة سنداي بالیابان عام 2015.

وبین ان الحملة تعد فرصة للجمیع بما في ذلك الحكومات المحلیة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولیة ومنظمات الامم المتحدة لدعم افضل ممارسات على المستویین الدولي والمحلي عبر جمیع القطاعات للحد من مخاطر الكوارث والخسائر الناجمة عنھا.

وذكر المعراج ان الامم المتحدة حددت عام 2016 للتعریف بحملة (سنداي سبعة) اذ اكد الباحثون المعنیون بالكوارث الطبیعیة ان الحاجة باتت ملحة لارساء حلول جذریة وخلاقة للحد من حجم واعداد الكوارث الطبیعیة بشكل عام.


الكويت

الهلال الاحمر الكويتى

الحد من الكوارث

اليوم العالمى للحد من الكوارث

اخبار الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة