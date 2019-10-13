النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لواقعة مقتل موظف على يد 6 أشخاص فى المرج

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية، سرعة ورود تقرير الطب الشرعى وإعداد تقرير الصفة التشريحية، حول واقعة مقتل موظف على يد 6 أشخاص بسبب خلافات بينهم فى المرج، لبيان اسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

وكانت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، كشفت أنه توفي نتيجة إصابته بـ15 طعنة قاتلة في أماكن متفرقة من جسده.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى فى المنطقة، يفيد بنوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان الواقعة وتبين صحتها، وبسؤال شهود العيان اقروا قيام 6 متهمين بالترصد للمجني عليه، وما ان شاهدوه حتي بادروه بطعنات متفرقة واجهزوا عليه جميعا .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من القبض علي اثنين منهم، وإحالتهم إلي النيابة التي أمرت بحبسهم وكلفت بضبط واحضار 4 آخرين.