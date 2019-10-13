النيابة تطلب التحريات حول واقعة تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوايلى

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بسرعة اجراء تحريات المباحث، حول الحادث الذى وقع صباح اليوم بين أتوبيس وسيارة نقل بشارع أحمد سعيد بمنطقة بالوايلى، كما أمرت بتشكيل لجنة من المرور للمعاينة وتحديد الأسباب وحصر الخسائر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، بلاغا من من الخدمات الأمنية المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلى بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن تحت إشراف المقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلى، وتبين انقلاب الأتوبيس بعد اصطدام سيارة نقل به، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة.