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المتهمين بخطف عاطل بالمعصرة: "لينا عنده 15 ألف جنيه ومش عايز يدفع"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:13 م
المتهمين بخطف عاطل بالمعصرة: "لينا عنده 15 ألف جنيه ومش عايز يدفع" كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعصرة، بحجز 3 أشخاص بتهمة خطف عاطل بسبب خلافات مالية بينهم بالمعصرة، وذلك لورود تحريات المباحث .

اعترف المتهمين بارتكابهم  للواقعة، وأقروا بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه وأنه مدين لهم بمبلغ مالى 15 ألف جنيه، لمشاركته معهم  فى تجارة المواشى فخططوا لاستدراجه لمحل سكنهم، وفى سبيل ذلك توجهوا لمسكن المجنى عليه واصطحبوه واحتجزوه بمسكنهم وقاموا بإجباره علي التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ 15 ألف جنيه، وعقب ذلك قاموا بمساومة زوجته على دفع المبلغ المشار إليه نظير إطلاق سراحه، وأضافوا بقيامهم بتسليم إيصال الأمانة لأحد المحامين طرفهم، وبمواجهة المجنة عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة المعصرة، مفادة حضور "صباح. ج" ،  43 سنة، ربة منزل، وأفادت بأنه منذ عشر أيام حضر إلى محل إقامتها أحد الأشخاص، ويدعى "البحيرى" وبصحبته شخصان آخران لا تعلم بياناتهم "أدلت بأوصافهم التقريبية" وقاموا باصطحاب زوجها  "عصام. ع" ، 55 سنة، عاطل، وذلك بدعوى حل خلافات مالية بينهم، ولم يعد وورد إليها اتصال هاتفي من أحد الأشخاص، أبلغها خلاله بقيامهم باحتجاز زوجها ومساومتها على دفع مبلغ مالى 15 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "البحيري. ش"، 23 سنة، عاطل، وشقيقه" محمد. ش" ، 19 عاطل ، و"محمد ج" ، 39 سنة، عاطل، بأعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بمسكنهم وبصحتهم المجنى عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مباحث القاهرة

تحرير شخص فى المعصرة

جريمة اختطاف

المعصرة

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