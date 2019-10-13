كتب ـ عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدون تراخيص فى القطامية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بضبط المسئول عن مصنع كابلات كهربائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية ، لقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على ( 11765 متر كابل كهربائى – 3,750 طن سلك شعر - 4,500 طن بلاستيك - 4 ماكينة تصنيع ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .