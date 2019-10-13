القبض على صاحب مخزن بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى الوايلى

كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى الوايلى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .