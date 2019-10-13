الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القضايا تحل بالهدوء والتوازن والحكمة، مشيرا إلى أنه تابع خلال الفترة الماضية تعليقات مواقع التواصل الاجتماعى عن قضية سد النهضة، مضيفا: لقيت إن احنا مبالغين جدا جدا فى ردود أفعالنا والقضايا مش بتتحل كده ولكن بتتحل بهدوء وحوار ويكون هناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كل موضوع".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة،" إحنا كدولة عملنا إيه من 2014 والموضوع مكنش عبارة عن إجراءات بنعملها للتفاوض فقط دون إعداد للدولة لإننا احنا بالفعل حجم المية المتاحة لينا بالكامل مبقاش كامل لينا دلوقتى، وإحنا دلوقتى بالمعايير الدولية دخلنا فى مرحلة أو مستوى الفقر المائى".