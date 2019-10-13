"الدولى للتنمية" يشيد بجودة المنتجات الزراعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم، المدارس الحقلية بمركزى سوهاج والمنشاه، ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة "أوفيدو"، بحضور وفد من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، والدكتورة أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، ومحمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ والوفد المرافق بدأ الجولة بزيارة المدرسة الحقلية بالوحدة المحلية لقرية روافع القصير بمركز سوهاج، احدى انشطة المشروع، والتى تهدف إلى تعليم 20 سيدة ريفية أعمال التصنيع الغذائى ومنتجات الألبان وطرق حفظ الخضروات والفاكهة بالإضافة الى تعليمهن الإسعافات الأولية، مشيراً الى أن المحافظ ووفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية أشادوا بجودة تلك المنتجات ومهارة السيدات الريفيات فى تصنيع تلك المنتجات عالية الجودة.

وحرص محافظ سوهاج على الاستماع الى السيدات المنتفعات بالمدرسة وتجربتهم المميزة والخبرات التى حصلن عليها، وطالبهم بنقل تلك الخبرات وما تعلموه الى أبناءهم وجيرانهم لتعود القرية المنتجة مرة أخرى، وهو ما يساهم فى زيادة دخل الاسرة، فضلا عن سلامة وجودة تلك المنتجات.

ووجه "الأنصاري" بتوفير منفذ داخل قرية روافع القصير ومنفذ أخر بمدينة سوهاج لعرض منتجات السيدات الريفيات ومساعدتهن فى تسويق منتجاتهم .

وأشار "التوني" الى أن المحافظ والوفد المرافق له توجهوا بعد ذلك لتفقد حصاد محصول الذرة الشامية بإحدى الحقول بمنطقة تطوير الرى الحقلى بقرية الزوك بمركز المنشاه.

ومن جانبه، أشارت الدكتورة أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن متوسط انتاج الفدان بالرى الحقلى المطور بلغ ٣٣ أردب للفدان مقابل ٢٤ أردب للفدان بالرى العادى، لافتة إلى أن مشروع تطوير الرى الحقلى هو مشروع ممول من صندوق التنمية الزراعية "إيفاد" ويهدف إلى نقل تكنولوجيا حديثة لإدارة وترشيد استخدام مياه الرى، وهو ما يساهم فى تحسين خواص التربة وزيادة الانتاج وزيادة دخل الأسرة الريفية .

وأضافت أن المشروع يشمل جانبين احدهما انشائى يتمثل فى تركيب “المواسير" والمعدات، وجانب أخر توعوى وندوات لنشر ثقافة ترشيد استخدام مياه الرى وتعليم التصنيع الغذائى للسيدات الريفيات.

وفى نهاية الجولة، تفقد المحافظ والوفد المرافق له المدرسة الحقلية لمحصول الذرة الشامية صيف ٢٠١٩ والتى تضم ٢٠ من المزارعين المنتفعين من مشروع تطوير الرى الحقلي.