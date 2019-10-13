الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى مدير لإدارة مستشفيات الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تكليف الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى، مدير لإدارة المستشفيات بالمديرية، و كذلك الدكتور أحمد الضبيلى ، بدلا منه مديراً لمستشفى ابو كبير المركزى .

وكرم وكيل الوزازة على عبدالعزيز محمد إبراهيم، مدير إدارة المتابعة بالمديرية وذلك لبلوغه السن القانونى للمعاش .

فى سياق متصل ، توجه مسعود لمستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على الحالة الصحية للسيدة صباح محمد متولى والتى تعمل بمديرية الشئون الصحية وذلك بعد إجراء عملية جراحية نتيجة تعرضها لحادث سير .

ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، ومتابعة حالتها الصحية وتوفير الإحتياجات اللازمة لها لحين خروجها من المستشفى بحالة صحية جيدة .