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الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى مدير لإدارة مستشفيات الشرقية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:03 م
الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى مدير لإدارة مستشفيات الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تكليف الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى، مدير لإدارة المستشفيات بالمديرية، و كذلك الدكتور أحمد الضبيلى ، بدلا منه مديراً لمستشفى ابو كبير المركزى .

 وكرم وكيل الوزازة على عبدالعزيز محمد إبراهيم، مدير إدارة المتابعة بالمديرية وذلك لبلوغه السن القانونى للمعاش .

فى سياق متصل ، توجه مسعود لمستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على الحالة الصحية للسيدة صباح محمد متولى والتى تعمل بمديرية الشئون الصحية وذلك بعد إجراء عملية جراحية نتيجة تعرضها لحادث سير .

ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، ومتابعة حالتها الصحية وتوفير الإحتياجات اللازمة لها لحين خروجها من المستشفى بحالة صحية جيدة .

 


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