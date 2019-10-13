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الجالية المصرية بميلانو تحتفل بانتصارات 6 اكتوبر وتعرض فيلم "الممر"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:09 ص
الجالية المصرية بميلانو تحتفل بانتصارات 6 اكتوبر وتعرض فيلم "الممر"
كتبت فاطمة شوقى

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احتفلت الجالية المصرية بميلانو أمس السبت فى أحد القاعات بالمدينة بانتصارات الجيش المصرى العظيم فى ذكرى انتصارات اكتوبر السادسة والأربعين وسط عدد من الجالية المصرية بميلانو وحضور القنصل العام المصرى إيهاب أبو سريع بدعوة من تحالف جمعيات ميلانو (جمعية سوا وجمعية لوتس وتحالف من أجل مصر).
 
 
وتضمنت الاحتفالية الاستماع إلى الاغانى الوطنية ومشاهدة فيلم الممر، حيث تم الاحتفال فى أجواء من الود والمحبة بين الحضور والقنصل العام.
 
 
وقال مصور فوتوجرافى مصرى عصام فتح الله، لـ"اليوم السابع" إنها محاولة جيدة من الجمعيات للعمل الجماعى وخاصة بمناسبة يعشقها جميع المصريين بالداخل والخارج"، مضيفا أن "فكرة عرض فيلم الممر ممتاز لأنه بخلاف هدف الفيلم الحماسى الذى يوثق معنى كلمة جيش مصر العظيم هو أيضا ذو فائدة اجتماعية، حيث إنه جمع الحاضرين حول شاشة العرض فى أجواء مصرية جميلة بنفتقدها جميعا فى غربتنا".
 
 
وأثرى القنصل المصرى الاحتفالية بحضوره ومشاركته الجالية احتفالهم وكانت رسالة قوية منه باسم مصر مفادها للجميع أن مصر وممثليها وراء أى عمل وتحرك عام إيجابى يصب فى مصلحة العامة والدولة.

مصر

ايطاليا

السادس من أكتوبر

ميلانو

الجالية المصرية بايطاليا

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