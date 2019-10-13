وكالات

أعلن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر القوات الأمريكية فى سوريا بالانسحاب جنوبا وليس مغادرة سوريا

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنهم وجدا أنفسهم عالقين بين جيشين متحاربين في الشمال السوري، مضيفا ، أنه سيتم إجلاء ألف جندي أمريكي من الشمال السوري.

فيما أكد مسؤول أمريكي ، إن مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة في بلدة سورية مع تقدم القوات التركية، بينما قال شاهد عيان لوكالة رويترز، إن الجيش التركي وحلفاءه تقدموا إلى وسط بلدة تل أبيض السورية، حيث يسود الهدوء ويجرون عمليات بحث.



يذكر أن تل أبيض بلدة سورية حدودية وواحدة من النقاط الرئيسية التي يركز عليها الهجوم التركي، الذي بدأ يوم الأربعاء مستهدفاً قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وارتفع إلى 36 على الأقل عدد المناطق التي بسطت الفصائل الموالية لتركيا سيطرتها عليها شرق الفرات منذ بدء الهجوم عصر يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر، وهي بلدة سلوك ومزرعة الحمادي وأبو قبر ومزرعة المسيحي وحميدة والمهيدة والدادات واليابسة والمشرفة وتل فندر وبئر عاشق والتروازية ولزكة وحويران والواسطة والغجير وشوكان والخالدية والعريضة والنبهان وأم الجرن وغزيل والحاوي وطبابين والصواوين وجاموس فليو والزيدي والدروبية في محور تل أبيض، وبلدتا مبروكة وتل حلف وقرى الكنطري ووضحة وتويجل وعلوك وكشتو وأقصاص في محور رأس العين، بحسب ما أكد المرصد.