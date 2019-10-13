أعلن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر القوات الأمريكية فى سوريا بالانسحاب جنوبا وليس مغادرة سوريا
يذكر أن تل أبيض بلدة سورية حدودية وواحدة من النقاط الرئيسية التي يركز عليها الهجوم التركي، الذي بدأ يوم الأربعاء مستهدفاً قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وارتفع إلى 36 على الأقل عدد المناطق التي بسطت الفصائل الموالية لتركيا سيطرتها عليها شرق الفرات منذ بدء الهجوم عصر يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر، وهي بلدة سلوك ومزرعة الحمادي وأبو قبر ومزرعة المسيحي وحميدة والمهيدة والدادات واليابسة والمشرفة وتل فندر وبئر عاشق والتروازية ولزكة وحويران والواسطة والغجير وشوكان والخالدية والعريضة والنبهان وأم الجرن وغزيل والحاوي وطبابين والصواوين وجاموس فليو والزيدي والدروبية في محور تل أبيض، وبلدتا مبروكة وتل حلف وقرى الكنطري ووضحة وتويجل وعلوك وكشتو وأقصاص في محور رأس العين، بحسب ما أكد المرصد.
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