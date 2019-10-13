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البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:30 ص
البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر هلال
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من صفر 1441 هجريا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية".

وكشفت الحسابات، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة ، بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى باقى المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 31 و 33 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشنس لمدد تتراوح بين 17 و 37 دقيقة.

وأكدت الحسابات أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا الثلاثاء 29 أكتوبر.


 

 


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