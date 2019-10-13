اعرف الفرق بين الأحكام المنشئة والتقريرية والإلزامية فى القانون

كتب أحمد الجعفرى

تصدر المحاكم المختلفة أحكام قضائية تختلف فى مسمياتها وفقًا لنوع الدعوى التى تنظرها، فهناك أحكام إنشائية وهناك أحكام تقريرية أو إلزامية.

وترصد "اليوم السابع" الفرق بين كل نوع من أنواع تلك الأحكام .

الأحكام المنشئة



هذه الأحكام تحقق الحماية القانونية حيث أنها إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موجود، مثل توقيع حجر على إنسان كامل الاهلية فأصبح ناقص الاهلية، أو الحكم الصادر بالتطليق أو الحكم الصادر بالتفريق البدني.

الأحكام التقريرية

هذا النوع من الأحكام يتم من خلاله إبراز حق أو عدمه أو إحداث تغيير في ذلك الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين، مثل الحكم الصادر فى دعوى اثبات النسب بإثابته او عدم إثباته.

الأحكام الإلزامية

هذا النوع من الأحكام يتم من خلاله ّإلزام المحكوم عليه بأداء حق معين لفائدة المحكوم له، لكن هذا النوع من الأحكام لا بد من اتخاذ إجراءات التنفيذ حتى يحقق الحماية القانونية.