الرئيسية تقارير مصرية استكمال أعمال رصف محور "عبد الناصر" فى 6 أكتوبر .. فيديو الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:38 م رصف طريق كتب أحمد الجعفري مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة أعمال رصف طريق جمال عبد الناصر بالحى الـ 11. وكانت الأجهزة المختصة أغلقت الطريق بداية من ملف سنتر الوجيه، وحتى موقف أتوبيس النقل العام، لإجراء عمليات الصيانة التى استمرت لعدة أيام. أعمال رصف محور جمال عبد الناصر 6 أكتوبر الجيزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور.. مديرية الطرق بالأقصر تعلن إنهاء رصف طريق حتشبسوت والمسارات السياحية الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:18 م استكمال خطة رصف الطرق الداخلية بالوادى الجديد بتكلفة 65 مليون جنيه الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 11:41 ص تعرف على خطة الجيزة للحفاظ على سلامة رصف الطرق وإعادة الشىء لأصله الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 12:00 ص أهالى "جزر شبرابيل" بالغربية يناشدون المسئولين رصف الطريق المؤدى للقرية الأحد، 22 سبتمبر 2019 02:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون" الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال" السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا" أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019 الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة" الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه المزيد من Trending Plus
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