استكمال أعمال رصف محور "عبد الناصر" فى 6 أكتوبر .. فيديو

كتب أحمد الجعفري

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة أعمال رصف طريق جمال عبد الناصر بالحى الـ 11.

وكانت الأجهزة المختصة أغلقت الطريق بداية من ملف سنتر الوجيه، وحتى موقف أتوبيس النقل العام، لإجراء عمليات الصيانة التى استمرت لعدة أيام.