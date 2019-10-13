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ارتفاع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" باليابان إلى 18 شخصا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:46 ص
ارتفاع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" باليابان إلى 18 شخصا اعصار اليابان
أ ش أ

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ارتفع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" الذى ضرب محافظات "كاناجاوا" و"توتشيجي" و"جونما" و"إيوات" و"ميياجي" و"فوكوشيما" بالإضافة إلى "تشيبو" و"سيتاما" فى اليابان إلى 18 شخصا .


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن تقارير إعلامية يابانية أفادت اليوم الأحد بأن الإعصار تسبب أيضا فى فقدان 13 شخصا وإصابة 149 آخرين بجروح، مشيرة إلى أنه تسبب فى حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.


وأضافت الشبكة اليابانية أنه تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر فى المناطق التى غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة فى جهود الإنقاذ حيث أن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل. 


كانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت أن إعصار "هاجيبيس"، الذى قد تصاحبه كميات من الأمطار لم تشهدها اليابان منذ إعصار عام 1958 المميت، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ وسط اليابان أو شرقها .


اعصار اليابان

هاجيبيس

طوكيو

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