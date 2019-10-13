إغلاق 20 منشأه طبيه لمخالفتها شروط التراخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين من خلال رفع كفاءة المستشفيات العامة بالمدن والمراكز المختلفة.

وأضاف فى بيان إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة و أن خطة التطوير تتم بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني .

من جانبه أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة تكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية بالمحافظة وتكثيف الحملات الرقابية على المنشأت الطبية بكافة المناطق.

وقال انه تم إغلاق 20منشأه طبيه تعمل بدون ترخيص أو مخالفة لشروط الترخيص وتم عمل 74 انذار بالمخالفة لمنشأت أخرى .

واوضح وكيل وزارة الصحة انه جارى تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي للأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد العينات المأخوذة 14584 عينة و تم ابلاغ 2حالة تأكيدية للتمثيل الغذائي تم تحويلها إلى المركز العلاجي بالإسكندرية، كما تم الابلاغ عن 59 حاله تأكيدية للغده الدرقية تم تحويلها للتأمين الصحي .