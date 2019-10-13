سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

أبرز المحطات فى قضية "رشوة التموين" بعد الحكم على المتهمين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:00 ص
أبرز المحطات فى قضية "رشوة التموين" بعد الحكم على المتهمين المستشار على الهوارى
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز محطات قضية " رشوة التموين" بعد الحكم عليهم.

 13 يوليو.. أحال النائب العام 9 متهمين بينهم موظفين بوزارة التموين، بتهمة تلقى الرشوة، فيما عرف إعلامياً "برشوة وزارة التموين".

 وجهت النيابة العامة تهمة الاختلاس وتلقى الرشوة للتلاعب باختصاصات وظيفتهم.

"الجنايات" تقضى بالتحفظ على أموال المتهمين.

 23 ديسمبر.. محكمة جنايات القاهرة تقرر مد أجل الحكم على المتهمين.

 10 أكتوبر.. الجنايات تقضى بمعاقبة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها  مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.

 

 

 

 

 


رشوة التموين

جنايات القاهرة

رشوة

السجن المشدد

الحكم على المتهمين برشوة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال

مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

تدشين 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا فى الإسماعيلية توفر 1777 فرصة عمل

تدشين 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا فى الإسماعيلية توفر 1777 فرصة عمل

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة