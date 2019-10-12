5 فوائد لدقيق الشوفان.. يقوى عظامك ويخفض الكولسترول ويضبط مرض السكر

كتبت أمل علام

كشف موقع" Steptohealth"، إن دقيق الشوفان يتمتع بفوائد صحية رائعة، حيث أنه من السهل إضافته إلى نظامك الغذائي، فالشوفان يوفر العديد من الفوائد لصحتك، حيث أن الكثير من الناس لا يعرفون مقدار تأثير نظامهم الغذائي على صحتهم.



اهم فوائد الشوفان

وأضاف الموقع، إن واحدة من أفضل الأشياء في دقيق الشوفان، هو أنه يمكنك دمجه في جميع أنواع الأطباق، حيث يمتزج نكهته المعتدلة جيدًا مع معظم المكونات، الطريقة الأكثر شيوعًا لتناوله هي فى وجبة الإفطار، ومع ذلك، يمكنك أيضًا استخدامه لصنع وجبات خفيفة يمكنك تناولها بين الوجبات، لذلك، اليوم سوف نخبرك بالمزيد من المعلومات حول الفوائد الكثيرة لدقيق الشوفان في نظامك الغذائي اليومي، سنقدم لك أيضًا بعض الأفكار حول كيفية دمجه في وجباتك اليومية.

دقيق الشوفان وفوائده

دقيق الشوفان متعدد الاستخدامات، وصحي للغاية، إنه مثالي كمكون رئيسي أو لتكملة المكونات الأخرى في أي نوع من الوصفات، ستستفيد كثيرًا من خواصها الغذائية، وستقدم لمسة مختلفة لأطباقك، الشوفان غني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يحسن امتصاص الجلوكوز ويكون له تأثير ملىء بالفوائد.

وأكد الموقع أنه يتكون بشكل أساسي من الكربوهيدرات المعقدة التي تشكل مصدرًا للطاقة، ويدوم أطول من الكربوهيدرات البسيطة، ليس ذلك فحسب، بل إن دقيق الشوفان غني بالدهون والبروتين الصحيين.

كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف والتي مع بقية العناصر الغذائية، يمكن أن تساعد في منع حدوث تغييرات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، والسكري، وحتى السمنة، كما أنه رائع بالنسبة لخفض الكوليسترول.

تعرف على أهم فوائد الشوفان الصحية:



الشوفان

1 . الشوفان يساعد في السيطرة على الكولسترول..

نظرًا للخصائص الفيزيائية والكيميائية لبيتا جلوكان، يعتقد خبراء التغذية أن دقيق الشوفان قد يساهم في خفض مستويات الكولسترول في الدم، فضلاً عن المساعدة في السيطرة على الجلوكوز في البلازما بعد الأكل واستجابة الجسم للإنسولين، تشير العديد من الدراسات إلى أن استهلاك 3 جرام من بيتا جلوكان يوميًا، يمكن أن يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك دائمًا كجزء من نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، والكولسترول.

2. يحتوى على مضادات الأكسدة..

الشوفان يحتوي على مادة البوليفينول الحصرية المعروفة باسم أفينانثراميد، بفضل هذه المواد المضادة للأكسدة، لن تتمكن فقط من ردع أكسدة الخلية، ولكنك ستنظم أيضًا ضغط دمك، وتسمح للأوعية الدموية بالتمدد لتأثير مضاد للالتهابات بفضل الفيتامينات المعقدة الموجودة في دقيق الشوفان، فهو يساعد على علاج والحفاظ على توازن أداء الجهاز العصبي.



صحة العظام

3.يحافظ على صحة العظام..

أما بالنسبة للعظام، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، التي تساعد على منع التخلص من المعادن لذلك، فهو يساعد على منع ترقق العظام.

4. يساعد في الوقاية من الأمراض..

استهلاك دقيق الشوفان يمنع قصور الغدة الدرقية لأنه يحتوي على اليود، وهو المعدن الطبيعي لعلاج الغدة الدرقية أيضا، كما إنه يعمل على تحسين السعال، والتهاب الشعب الهوائية.

تشير بعض الدراسات إلى أن إدخال دقيق الشوفان في وجبات الأطفال، قد يقلل من خطر الإصابة بالربو.

5. الشوفان ينظم مستويات السكر..

دقيق الشوفان يحتوي على "بيتا جلوكان"، وهذه المادة قابلة للذوبان في الماء، لذلك، فإنها تشكل هلام أثناء الهضم الذي يبطئ عملية الهضم، ومرور السكريات في الدم، هذه هي الطريقة التي يساعد بها دقيق الشوفان في تقليل مستويات السكر في الدم، مما يحسن من استجابة الأنسولين.

في الواقع، دقيق الشوفان مفيد بشكل خاص في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

أفضل الطرق لاستهلاك دقيق الشوفان لتحقيق أقصى قدر من الفوائد

دقيق الشوفان عبارة عن حبة متعددة الإستخدامات يمكنك استخدامها ليس فقط في الحلويات، ولكن أيضًا في الأطباق المالحة، على سبيل المثال، يمكنك مزجها مع اللحم المفروم، مع فطائر الهامبرجر أو كرات اللحم، يمكنك أيضًا استخدامه بدلاً من فتات الخبز، أو يمكنك طحنه فى وصفة الدجاج المقلي.

الطريقة الأكثر شيوعًا هو مزجه مع الفواكه الطازجة، تتيح لك هذه الطريقة الاستفادة بشكل أفضل من معادنها، وفيتاميناتها، لأن الحمض الموجود في الفاكهة يفضل امتصاصه في الجسم، كما يمكنك إضافته إلى أي وصفة للخبز، وحتى مع الشيكولاتة بحيث يمكن وضع رقائق الشوفان واللوز، فهذه الوصفات أكثر فائدة بكثير من تلك التي تم شراؤها من المتجر، كما الدراسات أثبتت أن الشوفان مناسب لمرضى الاضطرابات الهضمية، ومع ذلك، يمكن لأي شخص يعانى من الاضطرابات الهضمية الاستفادة بشكل كبير من إدراج هذه الحبوب في نظامه الغذائي.