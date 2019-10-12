سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 06:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

5 أمراض تسبب شعورك الدائم بالبرد.. اعرفها

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:00 ص
5 أمراض تسبب شعورك الدائم بالبرد.. اعرفها الشعور بالبرد
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعض الأشخاص يشعرون بالبرد أكثر من غيرهم، وربما يحدث بشكل طبيعى لكن فى بعض الحالات هناك مجموعة من الأمراض تسبب الشعور الدائم بالبرد، وفقاً لموقع " Real possiblites".

أمراض تسبب الشعور بالبرد 
 

البرد 1
البرد 

فقر الدم
 

قد يكون السبب وراء تجمد اليدين والقدمين هو فقر الدم، وهي حالة ليس لديك فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية لحمل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم.

فقر الدم قد يجعلك تشعر بالتعب والضعف، وتشمل الأعراض الأخرى اصفرار الجلد وشحوبه وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق في التنفس، والصداع.

ونقص فيتامين ب 12 ونقص الحديد يمكن أن يسبب فقر الدم ويؤدي إلى الشعور بالبرد، المصادر الجيدة لهذا الفيتامين هي الدجاج والبيض والأسماك والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

مرض السكري من النوع الثانى
 

يمكن أن يسبب مرض السكري فقر الدم وأمراض الكلى ومشاكل الدورة الدموية، والتي يمكن أن تؤدي إلى شعور الشخص بالبرد، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الأعصاب واعتلال الأعصاب المحيطية، قد تكون هناك إشارة تحذير إذا كانت قدميك باردتين ولكنها ليست باردة عند اللمس.

مرض الكلي
 

غالبًا ما يؤدي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بأمراض الكلى، مما يعني أن كليتك لا تعمل كما ينبغي لتصفية دمك، يمكن أن تتراكم النفايات إلى مستويات خطيرة، والتي يمكن أن تسبب انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية.

البرد
البرد

مرض الشريان المحيطي
 

مرض الشريان المحيطي هو مشكلة شائعة في الدورة الدموية حيث تضيق الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى أطرافك ،

وهذا المرض يمنع الأطراف، عادة ساقيك، من تلقي تدفق الدم الكافي .

مضاعفات الدواء
 

قد تجعلك بعض الأدوية تشعر بالبرد كأثر جانبي، بما في ذلك حاصرات بيتا المستخدمة لأمراض القلب.

 


اسباب الشعور بالبرد

الشعور بالبرد

اسباب البرد

امراض تسبب البرد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة