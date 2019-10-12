والدة فتاة واقعة "شهيد الشهامة": محمود البنا عاش راجل ومات شهيد

المنوفية _محمد فتحى

قالت سحر عمر والدة الطالبة روناء، والتى دافع محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية عنها، أثناء محاولة التعدى عليها بالضرب من قبل محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة: ابنتى حتى الآن لم تستدع من قبل النيابة العامة للشهادة فى قضية مقتل محمود البنا وكل ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول قيامه بالذهاب إلى النيابة العامة واعترافها بأن محمود البنا هو من قام بالتعدى عليها وأنها خطيبة المتهم لا أساس له من الصحة ومجرد شائعة فقط لا غير.

وأضافت سحر عمر والدة الطالبة روناء لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة استدعاء النيابة العامة لها لن تتأخر بالشهادة فى حق المجنى عليه محمود البنا والذى أنقذها من المتهم محمد أشرف راجح.

وأكدت، سأظل مدينة طيلة حياتى للمجنى عليه محمود البنا الذى أنقذ شرف ابنتى من المتهم محمد أشرف راجح، وأقدم لوالديه العزاء واقولهم "ابنكم عاش راجل محترم ومات شهيد بكى عليه الكبير والصغير بتلا".

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية من ضبط، إسلام.ا.ا متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامة والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وأكد مصدر أمنى أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية، وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.

تلقى اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح.م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على شخصين المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم.