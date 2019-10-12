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ننشر صور من موقع إطلاق النار بأحد نوادى القمار فى نيويورك

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:46 م
ننشر صور من موقع إطلاق النار بأحد نوادى القمار فى نيويورك الشرطة الأمريكية تفرض طوقا أمنيا
نيويورك (رويترز)

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قالت الشرطة إن 4 رجال لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فى إطلاق نار بناد غير مرخص للقمار بمدينة نيويورك.

وتلقت الشرطة بلاغا بوقوع إطلاق نار فى منطقة بروكلين فى نيويورك حيث عثر أفراد الشرطة فى محل الواقعة على عدد من الضحايا الذين تراوحت أعمارهم بين 32 و49 عاما ومسدسين.

وقال ديرموت شى كبير مسؤولى التحريات بإدارة شرطة نيويورك للصحفيين فى موقع الحادث "من السابق لأوانه تخمين ما إذا كان إطلاق النار نتيجة خلاف بسبب القمار أم أنها عملية سطو. سيتضح الأمر خلال اليوم".

ووصف أفراد شرطة المكان الذى وقع به إطلاق النار بأنه شقة فى الطابق الأول عثروا بداخلها على بعض الأدلة منها بطاقات للعب القمار وأسلحة وآثار طلقات عديدة.

أحد عناصر الشرطة الأمريكية
أحد عناصر الشرطة الأمريكية

 

البحث الجنائى بموقع الحادث
البحث الجنائى بموقع الحادث

 

الشرطة بمدخل نادى القمار
الشرطة بمدخل نادى القمار

 

طوق أمنى بموقع الحادث
طوق أمنى بموقع الحادث

 


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