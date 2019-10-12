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محافظ القليوبية يشارك بمبادرة تنظيف النيل بالقناطر الخيرية بحضور 400 شاب وفتاة

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:54 م
محافظ القليوبية يشارك بمبادرة تنظيف النيل بالقناطر الخيرية بحضور 400 شاب وفتاة محافظ القليوبية يشارك في مبادرة تنظيف نهر النيل
القليوبية - إبراهيم سالم

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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، فى المبادرة التى نظمها أندية روتارى مصر لنظافة نهر النيل أمام حديقة عفلة بالقناطر الخيرية لإزالة القمامة والمواد البلاستيكية أمام بوابات القناطر الخيرية، بحضور الدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية 2451، والمهندس امين صبرى رئيس لجنة المياه بنادى روتارى، والدكتور مجدى غالى مؤسس مبادرة very nik، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة القناطر الخيرية، والنائب عادل عامر عضو مجلس النواب، والمهندس محمد الصادق مدير رى القناطر الخيرية، ونجلاء الفرماوى مدير مكتب المبادرات الشبابية، وذلك بمشاركة 400 شاب من شباب الانتراكت بهدف للتوعية ونشر الفكر لحماية نهر النيل والحفاظ على نظافة المياه.

 

وأكد محافظ القليوبية، على سعادته لمشاركة المحافظة بهذه المبادرة التى تهدف إلى تأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بالمحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك، مشيرا أن القناطر الخيرية متنزة وبيت لكل مواطنى مصر وترحب باستقبال الزائرين من كل المحافظات، حيث أن المحافظة تسعى إلى تطوير القناطر الخيرية وتحويلها إلى مزار سياحى ومتنزه للمواطنين من كل فئات المجتمع.

 

وأضاف المحافظ، أن الشباب طاقة لابد من استغلالها وتوظيفها فى مثل هذه المبادرات الهامة والايجابية للتوعية باهمية المياه والحفاظ على نهر النيل فقطرة مياه تساوى حياة، مشيرا أن المصريون القدماء كانوا يقدرون ويقدسون نهر النيل ويجرمون من يقوم بإهماله، مؤكدا أن الدولة تنفق ملايين الجنيهات فى تطهير وحماية شواطئ نهر النيل.

 

وتقدم محافظ القليوبية، بالشكر والتقدير لأندية روتارى مصر على المشاركات المجتمعية التى ينفذونها بالمحافظة فى مجال المشروعات الخدمية كمشروعات المياه وانشاء ابار شاطئية لزيادة وتحسين جودة المياه وتفعيل مبادرة حياة كريمة.

 

وأكد الدكتور شريف وإلى محافظ المنطقة الروتارية 2451، أن مشاركة أندية الروتارى فى هذه المبادرة يمثل أهمية كبيرة نظرًا لمساهمتها فى الحفاظ على البيئة وتنظيف نهر النيل، والتى تأتى فى مقدمة أولويات واهتمامات الروتارى الدولى كما يأتى فى مقدمة أولويات خطة لجنة انتراكت مصر للعام 2109- 2020، وهو المشروع الذى لاقى استجابة كبيرة من الشباب ما يؤكد شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع وحرصهم على إيجاد البدائل والحلول.


اخبار القليوبية

روتاري مصر

محافظة القليوبية

القناطر الخيرية

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