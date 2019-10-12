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محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى كفر شكر المركزى خلال شهرين

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:57 م
محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى كفر شكر المركزى خلال شهرين الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن مستشفى كفر شكر المركزي سيتم افتتاحها مع بداية 2020، بتكلفة إجمالية 220 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة إنهاء الأعمال بالمستشفى حوالى 95%، وحاليا يوجد أعمال تطوير شامل بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأوضح المحافظ، أنه تم الطرح والإسناد المركزي ضمن المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة فى مايو 2015، وقد تم نقل الخدمة إلى أماكن بديلة مؤقتة دون أي توقف للخدمة، مضيفا أنه يتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي والاستقبال والطوارئ والأشعة بمبنى تبرع بقرية اسنيت والذي يبعد عن المستشفى 1500 متر فقط.

وتابع المحافظ، أنه كذلك يتم تقديم خدمة الأطفال المبتسرين والعناية المركزة والعمليات وبنك الدم والأقسام الداخلية بمبنى عيادة ناهد بقرية أسنيت وهو مبنى تبرع أيضا.

ومن ناحيته أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم البدء فى توريد بعض التجهيزات إلى المستشفى تمهيدا للتشغيل التجريبي المتوقع حسب إفادة الشركة المنفذة  واستشاري المشروع خلال شهرين من اليوم.

 

 

 


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محافظ القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى كفر شكر المركزي

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