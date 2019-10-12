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متظاهرون فى لندن يحملون نعشا فارغا احتجاجا على تزايد أعداد المعتقلين جراء التظاهر

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:34 م
متظاهرون فى لندن يحملون نعشا فارغا احتجاجا على تزايد أعداد المعتقلين جراء التظاهر أرشيفية
أ ش أ

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حمل متظاهرون تابعون لحركة "تمرد ضد الانقراض" نعشا فارغا في مسيرة لهم في شارع أكسفورد في العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك احتجاجا على ارتفاع أعداد الذين تم اعتقالهم أثناء التظاهر.

وحسبما ذكرت صحيفة "الإيفننج ستاندرد" اللندنية، اليوم، السبت، بلغ عدد المتظاهرين المعتقلين خلال الأسبوع الجاري 1290، متخطيا الرقم الذي كانت شهدته مظاهرات ضخمة في العاصمة في أبريل الماضي، والذي لم يتجاوز 1200 متظاهر.

وقالت حركة "تمرد ضد الانقراض" إن أعداد المتظاهرين في شارع أكسفورد التجاري المزدحم بلغت 20 ألفا، وانتهت مسيرة المحتجين فى ميدان "راسل سكوير".

وانضم أكثر من مئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية "بينهم أطباء وممرضون ودارسون للعلوم الطبية" للتظاهرات في يومها السادس ضد تغير المناخ في العاصمة لندن.

وارتدى العديد من المتظاهرين ما يدل على أنهم في القطاع الطبي، بينما رفع آخرون رايات حركة "تمرد ضد الانقراض" تقول: "التغير المناخي هو قضية صحية".


لندن

تمرد ضد الانقراض

تغير المناخ

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حبس متظاهرين فى لندن

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