كهربائى يعترف بقتل عاطل فى الطالبية : طالبته بدفع دينه وضربته بعصا خشبية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل عاطل بالطالبية، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، فذكر عقب القبض عليه، أنه توجد بينه والمجنى عليه، خلافات مالية، ويوم الحادث، التقى معه بمبنى مهجور، بطريق المريوطية، وطالبه باسترداد نقوده، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بالضرب، بواسطة عصا خشبية.

أضاف المتهم، أن المجنى عليه أصيب بحالة إعياء، مما دفعه لاصطحابه بالتوك توك الخاص به، وتوجه به إلى مسكنه، وساعده فى الصعود لشقته، ثم تركه وفر هاربا، واكتشف عقب ذلك أنه فارق الحياة.

وتم الكشف عن الجريمة، ببلاغ تلقاه قسم شرطة الطالبية، يفيد العثور على جثة عاطل، داخل شقته، فانتقل العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب، وكيل فرقة المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عاطل، سابق اتهامه فى قضيتين مخدرات وسلاح، مصابا بكسر بالفك، وكدمات بالوجه والرقبة.

وذكر أحد جيرانه، أنه شاهده أثناء صعوده للشقة، وتظهر عليه علامات الإعياء والتعب، وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن كهربائى، سبق اتهامه فى قضيتى استعمال قوة، وخطف أنثى، سلاح نارى، وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.