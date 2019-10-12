"قوات سورية الديمقراطية": تحذر من استمرار العدوان التركى على سوريا

أ ش أ

حذر المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية أمجد عثمان، من استمرار العدوان التركي على الأراضى السورية ، مؤكدا أنه ما لم يتم ردع هذا العدوان التركى ، فإن المنطقة بأكملها مهددة بالخطر.

وأوضح عثمان - فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم، السبت، أن هناك تسللا للفصائل المدعومة من تركيا إلى بعض الأحياء داخل "رأس العين" ، مشيرا إلى أن الإعلام التركي يحاول تضليل الرأي العام بشكل مستمر عن طريق بث الأخبار والشائعات التي يحاول من خلالها التأثير على معنويات قوات سورية الديمقراطية (قسد) ، مضيفا أنه ليس من السهولة التأثير على تلك القوات التي خاضت حروبا طويلة ضد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف، لنقل التطورات إلى كافة الأطراف المعنية بالملف السوري ، مطالبا - في الوقت ذاته - الدول العربية والمجتمع الدولي وكل طرف معني بهذه الأزمة باتخاذ مواقف مسؤولة تجاه هذا العدوان.

وأعرب عن الترحيب بإجماع وزراء الخارجية العرب - خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية - على رفض العدوان التركي في شمال شرق سوريا، داعيا إلى تفعيل التواصل مع جميع الأطراف السورية التي من شأنها مواجهة هذا العدوان التركي الذي يطمع إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية.