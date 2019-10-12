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غلق 151 كافيتريا ومقهى بالشرقية بدون تراخيص

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:10 م
غلق 151 كافيتريا ومقهى بالشرقية بدون تراخيص غلق كافترييا - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية ، قرار غلق لـ151 مقهي و كافتيريا ، ذلك بالتنسيق مع قوات الأمن ، من خلال شن حملات موسعة لتنفيذ قرارات الغلق للمحال التجارية والمقاهى والكافتريات غير المرخصة وإزالة الإشغالات وتعديات أصحاب المقاهى على الشوارع والأرصفة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

كما تمكنت خلال شهر، رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق 20 مقهى ومحل غير مرخصة ، 25 مقهى ديرب نجم ، 9 مقاهى منيا القمح  ، 12 مقهى صان الحجر ، ابو كبير  12 مقهى، مشتول السوق  4 مقاهي ، وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق 11 مقهى غير مرخصة وقامت رئاسة مركز ومدينة ابوكبير بغلق 16 مقهى غير مرخص وقامت رئاسة مدينة منشأة ابو عمر بغلق عدد 7 مقاهى غير مرخص ،  رئاسة حى ثان الزقازيق بغلق 25 مقهى  و  مركز ومدينة ههيا بغلق 10 مقاهى غير مرخصة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي رؤساء الأحياء بإزالة كافة إشغالات الطريق ومعوقات حركة المرور والمارة ، مشدداً على تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية و تنفيذ قرارات غلق للمحال التجارية والكافيتريات والمقاهى المخالفة ومنع التعدى على الطريق العام وإظهار المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.

كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات على أصحاب الكافتريات والمقاهى المخالفة أو من يقوموا بإعادة فض الشمع رغم صدور قرار بغلق المنشأة ، مضيفاً أن الحملات لا تقتصر فقط على ما إذا كانت هذه المنشآت تعمل بدون ترخيص وتتعدى على الشوارع والطرق بل تمتد لكونها تسبب حالة كبيرة من الإزعاج للسكان والمارة كما أمر المحافظ بضرورة رصد كافة المخالفات سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو الإشتراطات الصحية أو البيئية أو المرافق العامة.

 

 
 
 

 


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اخبار الشرقية

مقاهي بدون تراخيص

قرار غلق

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