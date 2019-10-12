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غرفة الغوص تطالب اللنشات بجنوب سيناء إبطاء السرعة لتجنب إيذاء "درفيل" مصاب

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:20 م
غرفة الغوص تطالب اللنشات بجنوب سيناء إبطاء السرعة لتجنب إيذاء "درفيل" مصاب درفيل مصاب
كتبت آمال رسلان

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طالبت غرفة الغوص والأنشطة البحرية اللنشات السريعة واليخوت العاملة بالأنشطة البحرية فى منطقة خليج شرم الميه، بجنوب سيناء، باتخاذ الحيطة والحذر اللازمين والالتزام بالسرعات البطيئة لتجنب إيذاء الدرفيل الذى ظهر خلال اليومين الماضيين فى تلك المنطقة.

وقالت الغرفة، إن إدارة محميات جنوب سيناء وردها بلاغ عصر أمس بشأن مشاهدة السائحين والعاملين بخليج شرم الميه لدرفيل مصاب، ووفقا للمتابعة والمعاينة على الطبيعة من إدارة محميات جنوب سيناء والتنسيق مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تبين أن الدرفيل المشار إليه ما زال موجود بمياه خليج شرم الميه ويسبح متجولا بمياه الخليج في حالة ظاهرية جيدة.

وأوضحت الغرفة، أن الدرفيل هو من نوع "بوتل نوز" ويبلغ طوله حوالى 180 سم، وهو مصاب بالزعنفة الظهرية بإصابة ليست حديثة، والإصابة عبارة عن فقد لمساحة من الزعنفة نتيجة عضة لأحد المفترسات البحرية الطبيعية الأخرى، لافتة إلى أنه تم تسجيل مشاهدة نفس الدرفيل المشار إليه بنفس الإصابة يوم الخميس الماضى بمرسى بريكه بمحمية رأس محمد .


درفيل

درفيل مصاب

غرفة الغوص

جنوب سيناء

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