غدا .. محاربي سوهاج القدماء يروون بطولات 73 علي أرض الجامعة بعد المشاركة في مسير حاشدة

ومن الابطال الذين سوف يروون بطولاتهم ابان حربي الاستنزاف واكتوير البطل المقاتل، خليفة مترى ميخائيل أبن قرية سفلاق بمركز ساقلته وهو أحد قادة الكتيبة 83 صاعقة والتى كُلفت بالقيام بعمليات خاصة خلف خطوط العدو وكان من نتائجها أسر القائد الإسرائيلى "يائير تسيفي" وعدد 102 جندى والمعروفة عالميا باسم "السبت الحزين" وكانت القوات المسلحة المصرية قد سجلت بأسم بطل سوهاج قيامه بأسر أكبر عدد من جنود العدو وحكايات أخرى ملهمة يستمع إليها طلاب الجامعه من بطل سوهاج المقاتل .

والبطل المقاتل عبدالرؤوف جمعه كريم أحد أفراد كتيبة الصاعقة 83 والمعروفة بكتيبة الصعايدة، لأن أغلب أعضائها من أبناء الصعيد وخصوصا سوهاج، ولبطلنا المقاتل حكايات معبرة عن الحرب والعبور والإشتباك.

ولبطل المقاتل ابوالحمد سيدى احمد، أحد أبطال حرب الاستنزاف وتم أسره من الجيش الإسرائيلى، وحكايته مع الأسر داخل إسرائيل وكيف كانت المعاملة من جانبهم ومحاولات استنطلاق الأسرى بكافة وسائل الضغط والتعذيب .

والبطل المقاتل عبدالعزيز مصطفى أحمد، وروايته عن موقعة تلة التبه وكيف تمكنوا من منع نيران العدو الملتهبة من حصد أرواح مقاتلو الجيش المصرى، وحديثه المؤثر عن استشهاد أخيه إلى جواره فى معركة الكرامة.

تأتى هذه الإحتفالية ضمن شهادات وروايات حصرية جديدة يقدمها أبطال محافظة سوهاج من المحاربين القدماء، تتزامن مع الجهود المخلصة التى تبذلها كافة مؤسسات الدولة، والجامعات، لزيادة الوعى الوطنى لدى شباب مصر والتأكيد على الجهود المبذولة فى إعادة الأرض وإعادة البناء.