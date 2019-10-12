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ضبط 28 مخالفة تموينية بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:42 ص
ضبط 28 مخالفة تموينية بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا جانب من الحملة
المنيا - فريق المحافظات

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في تكثيف الحملات لضبط عدد من المخالفات التموينية بالمخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة تشديد الرقابة لضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار وردع المخالفين .
 
وقال على غلاب رئيس المركز، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية بقرية دلجا، وأسفرت عن ضبط 28 مخالفه تموينية تنوعت بين، 10 محاضر نقص وزن، و9 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و محضر عدم إعلان، و 2 محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، مشيرا انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع.

ومن جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، جهودها في تنظيم حملات رفع الاشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، للحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام .

 
قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أزالت 4 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص على مساحة ٤ قيراط و15 سهم، في حوض فتح باب و حوض الخزام بمدينة بنى مزار، وذلك خلال حملة نظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية.
 
وأضاف رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 


المنيا

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التعدى على الاراضى

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