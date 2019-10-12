ضبط سيدة بالغربية لاستيلائها على أموال مواطنين بزعم تعيينهم بجهات حكومية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة، لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تعيينهم وذويهم فى جهات حكومية بزعم علاقاتها ببعض المسئولين بهذه الجهات، واستيلائها على 131ألف جنيه من الضحايا ورفضها رد الأموال لهم.

يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب على المواطنين تحت زعم إلحاقهم بوظائف بالجهات الحكومية والاستيلاء على أموالهم.

كان اللواء أسامة حتاتة رئيس فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد تلقى بلاغات من 9 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية بقيام إحدى السيدات بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 131ألفا و500 جنيه مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الجهات الحكومية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتهمة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكين على المبالغ المالية المحددة مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الوظائف الحكومية، إلا أنها لم تف بما وعدت به وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.