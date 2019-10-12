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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية سندوة بالخانكة تضم 8 تخصص اليوم

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:57 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية سندوة بالخانكة تضم 8 تخصص اليوم الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 6 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف الطباخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، الموافق 12 أكتوبر، قافلة طبية لقرية سندوة التابعة لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 8 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء غد الأحد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية خلال شهر أكتوبر الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.

 

 

 


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قرية سندوة

مركز الخانكة

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