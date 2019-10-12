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شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:30 ص
شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال حراسة المنشآت
كتب محمود عبد الراضي

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يبدى بعض المواطنين من أصحاب الشركات رغبتهم فى الحصول على تراخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء شرحاً للمعايير المؤهلة للحصول على الخدمة، وأبرزها:

1 ـ أن يكون فى المدن والشوارع المعتمد لها خطوط تنظيم ولا يجوز طلب الترخيص فى القرى.

2 ـ أن يحتوى على صالة تدريب وتلقين العاملين بالشركة.

3 ـ أن يكون مزودًا بخزينة حديدية لحفظ السلاح وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.

4 ـ تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تامينًا جيدًا.

5 ـ توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقا للكود المصرى.

6 ـ وجود غرف سلاح وأرشيف عاملين.

7 ـ توافر اماكن انتظار مبيت لسيارات نقل الأموال حال وجودها داخل المقر أو فى ملحق للشركة بمكان آخر خارج المقر أو بأى من الجراجات الخاصة أو العمومية شريطة تأمينها بمعرفة الشركة.


تامين

نقل الاموال

شركات الحراسة

الحراسة والتامين

اخبار

اليوم السابع بلس

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