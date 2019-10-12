سانا: لا صحة لوجود اشتباكات فى اللاذقية.. وأصوات التفجير نتيجة حريق فى مستودع

كتب أحمد علوى

أكدت وكالة الأنباء السورية، انه لا يوجد أى صحة لما يشاع عن وقوع اشتباكات داخل مدينة اللاذقية.

وأوضحا سانا، أن أصوات الانفجارات نتيجة اندلاع النيران داخل مستودع وفريق إطفاء اللاذقية يقوم بإطفاء الحريق حالياً.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أدانت فى وقت سابق، العدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.