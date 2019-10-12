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سامح شكرى: مصر فى طليعة دعم كل جهد عربى لمواجهة العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:10 م
سامح شكرى: مصر فى طليعة دعم كل جهد عربى لمواجهة العدوان التركى على سوريا الوزير سامح شكرى
كتب مصطفى عنبر - محمد عبد العظيم

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أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، على ضرورة تحمل تركيا المسؤولية كاملة عن أى نتيجة لاعتدائها السافر على الأراضى السورية، مناشدا المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤولياته عن هذا العدوان. 
 
وأضاف سامح شكرى، خلال كلمته فى اجتماع وزراء الخارجية العرب للرد على العدوان التركى على شمال سوريا، أن من حق جميع السوريبن الدفاع عن أنفسهم من هذا العدوان السافر الذى يتنافى مع كل القوانين الدولية، مشددا على أن مصر ستكون فى طليعة دعم كل جهد عربى لمواجهة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه.
 
وشدد وزير الخارجية، على أن وقف هذا العدوان التركى على سوريا يعد شرطا دوليا لبدء فورى لمفاوضات التسوية السياسية للأزمة السورية برعاية الامم المتحدة، مشيرا إلى أن العدوان التركي على سوريا هو احتلال غير مقبول لبلد عربي شقيق. 

سوريا

تركيا

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سامح شكرى

وزراء الخارجية

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